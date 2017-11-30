30/11/2017 13:10


Meteorolojiden kuvvetli fırtına uyarısı yapıldı

şiddetli fırtına

Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun batı kıyıları için şiddetli fırtına uyarısı yapıldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre, Manisa ile Balıkesir, İzmir, Çanakkale ve Aydın'ın kıyı kesimlerinde orta kuvvette esen rüzgarın, akşam fırtınaya dönüşeceği belirtildi.

Saatte 70 kilometre hıza ulaşacak fırtına nedeniyle ulaşımda aksama, ağaç ve direklerin devrilmesi, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istenen açıklamada, fırtınanın pazar günü akşam saatlerinde etkisini kaybetmesinin beklendiği bildirildi.


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