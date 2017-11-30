Terör örgütüne ait ruhsatsız silahlar ele geçirildi

Van'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon sonucuna 15 şüpheli gözaltına alındı

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, Özel Harekat ve Çevik Kuvvet Şubesi ekiplerince İpekyolu ve Edremit ilçelerindeki 20 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda terör örgütünün gençlik yapılanması içerisinde faaliyet gösteren ve sokak eylemlerine katıldığı tespit edilen 15 zanlı gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ruhsatsız silah, çok sayıda fişek, örgütsel doküman ve terör örgütüne ait bez parçaları ele geçirildi. Bölgede halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik terörle mücadele faaliyetlerine aralıksız devam edileceği bildirildi.