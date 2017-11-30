30/11/2017 10:05


FETÖ'nün sözde savaş pilotlarına operasyon gözaltılar var

fetö operasyonu

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 66 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı

Eskişehir İl Cumhuriyet Başsavcılığının, örgütün Hava Kuvvetleri yapılanmasına yönelik soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 11 ilin yanı sıra kent merkezindeki önceden belirlenen 40'tan fazla adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Aralarında muvazzaf asker, sözde mahrem imam ve savaş pilotlarının da bulunduğu 50 kişi yakalandı. Emniyet Müdürlüğü ekipleri, diğer 16 şüphelinin de yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.


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