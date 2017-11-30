30/11/2017 10:00


Meteorolojiden yeni hafta için soğuk hava uyarısı

soğuk hava

Hafta sonuna kadar mevsim normalleri üzerinde seyredecek havalar yeni haftayla beraber soğuyacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun batı kesimleri ile ilk saatlerde doğu kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Doğu Karadeniz’in doğusu, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Bingöl, Muş ve Van çevrelerinin, öğle ve akşam saatlerinde Balıkesir’in Edremit ve Havran ilçelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Van ve Bayburt çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

FIRTINA UYARISI YAPILDI

Kuzey Ege’de rüzgarın; Perşembe günü (30.11.2017) öğle saatlerinden itibaren güney ve güneydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (60-75 km/saat) fırtına, yer yer 9 kuvvetinde (90 km/sa) kuvvetli fırtına şeklinde, hafta sonuna kadar esmesi tahmin ediliyor.

YAZ GERİ GELİYOR

Hava sıcaklıkları bugünden itibaren artarak yazı aratmayacak şekilde yükselecek. İstanbul’da hafta sonu bazı ilçelerde hava sıcaklığı 22 derecenin üzerine çıkacak.


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