30/11/2017 07:43


Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine ağır darbe

kuzey ırak operasyon

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) tarafından Irak'ın kuzeyinde bulunan terör hedeflerine yönelik gerçekleştirilen hava harekatı sonucunda 80'in üzerinde teröristin etkisiz hale getirildi

Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, 27 Kasım'da Irak kuzeyindeki Asos bölgesine düzenlenen harekatın sonuçlarına ilişkin bölgeden elde edilen ilk bilgilere göre, içinde bölge sorumlularının da yer aldığı 80'den fazla terörist etkisiz hale getirildi, büyük bir cephanelik, silahlı iki araç ve örgüt tarafından kullanılan sığınak ve barınakların büyük oranda tahrip edildi. Harekat sonucu çok sayıda yaralı teröristin bulunduğu, bu kapsamda öldürülen terörist sayısının daha da artabileceği belirtildi.


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