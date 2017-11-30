Siirt'te şiddetli yağış bir aileyi yok etti

Siirt'in Şirvan ilçesinde bulunan Soğanlı köyünde gece yarısı saat 02.30 civarında meydana gelen olayda şiddetli yağış nedeniyle bir evde meydana gelen göçükte baba ve iki çocuğu can verdi

Göçük sırasında 8 kişinin bulunduğu evde 40 yaşındaki Cemal Coşkun, çocukları 5 yaşındaki Ömer ve 15 yaşındaki Yusuf Coşkun olay yerinde öldü, eşi ve 4 çocuğu köylüler tarafından yaralı olarak kurtarıldı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulansla Şirvan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.