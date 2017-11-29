29/11/2017 07:40


İstanbul'da FETÖ'ye yönelik şafak vakti dev operasyon

fetö operasyon

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde FETÖ'ye yönelik başlattıkları operasyonda önceden belirlenen asreslere baskın yaptı

Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından ifadeleri alınmak üzere Vatan Caddesinde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Öte yandan İstanbul genelinde yapılan operasyonun içeriği hakkında bilgi verilmedi.

 


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