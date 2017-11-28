28/11/2017 11:58


Çok sayıda avukat FETÖ'den gözaltında

avukat operasyon

FETÖ ile irtibatlı olduğu tespit edilen 10 avukat hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınanlar arasında örgütün haberleşme programı Bylock kullanıcıları da var

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "FETÖ ile irtibatlı 5 'i ByLock kullanıcısı toplam 10 avukat hakkında 28.11.2017 tarihinden itibaren gözaltı kararı verilmiş olup, gözaltı kararı verilen FETÖ şüphelilerinin işlemleri devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

 

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