Turuncu listede aranan terörist etkisiz hale getirildi

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde düzenlenen operasyonda "aranan teröristler" listesinde turuncu kategoride yer alan "Serdem" kod adlı Bilal Serhat Sarıdaş etkisiz hale getirildi

Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, dün Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı (MİT), Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Polis Özel Harekat (PÖH) birlikleri tarafından Pülümür kırsalında müşterek operasyon gerçekleştirildiği hatırlatıldı. Operasyonda 4 teröristin etkisiz hale getirildiği anımsatılan açıklamada, teröristlerden birinin İçişleri Bakanlığının "aranan teröristler" listesinde turuncu kategoride aranan "Serdem" kod adlı Bilal Serhat Sarıdaş olduğunun belirlendiği kaydedildi.