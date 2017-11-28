28/11/2017 11:48


D-100 Karayolundaki saldırının detayları ortaya çıktı

E-5 Otoyolu

Bu sabah saat 09.00 civarında meydana gelen olayda D-100 Karayolu Avcılar mevkiinde seyir halinde giden aracın sürücüsüne silahlı saldırı düzenlenmişti. Olayla ilgili yeni bilgilere ulaşıldı

Saldırganların eniştelerini ablalarından boşanmak istemesi üzerine vurduğu iddia edildi. D-100 Karayolu Avcılar mevkii Ankara istikametinde ilerleyen eniştelerinin aracının önünü  kesen 3 kişi silahlı saldırı gerçekleştirdi. Saldırganlar kaçarken D-100'ün ortasında yaşananlar çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Yaralı kişi, yakındaki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

 

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