D-100 Karayolundaki saldırının detayları ortaya çıktı

Bu sabah saat 09.00 civarında meydana gelen olayda D-100 Karayolu Avcılar mevkiinde seyir halinde giden aracın sürücüsüne silahlı saldırı düzenlenmişti. Olayla ilgili yeni bilgilere ulaşıldı

Saldırganların eniştelerini ablalarından boşanmak istemesi üzerine vurduğu iddia edildi. D-100 Karayolu Avcılar mevkii Ankara istikametinde ilerleyen eniştelerinin aracının önünü kesen 3 kişi silahlı saldırı gerçekleştirdi. Saldırganlar kaçarken D-100'ün ortasında yaşananlar çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Yaralı kişi, yakındaki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.