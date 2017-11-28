28/11/2017 09:12


İl il hava durumu 28 Kasım 2017

yağışlı hava

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından alınan son tahminlere göre hava sıcaklığı bazı illerde azalacak ve şiddetli sağanak yağış bekleniyor

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 11

İstanbul: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri sağanak yağışlı 14

İzmir: Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 14

Adana: Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar çok kuvvetli ve yer yer şiddetli 16

Antalya: Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar genellikle kuvvetli, doğu kesimlerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli 19

Samsun: Parçalı yer yer çok bulutlu 18

Trabzon: Parçalı yer yer çok bulutlu, yarın sabah saatlerinde sağanak yağışlı 17

Erzurum: Parçalı zamanla çok bulutlu 5

Diyarbakır: Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı 12

 

 


yağışlı hava
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