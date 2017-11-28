28/11/2017 08:47


Atatürk ve Erdoğan'a hakaretten soruşturma başlatıldı

dava

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle Antalya'daki 5 kişi hakkında soruşturma başlatıldı

Antalya'da Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında, “Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkındaki Kanun’a muhalefet”, “Cumhurbaşkanına hakaret”, “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçlarını işledikleri iddiasıyla 4 kişi Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Şüphelilerden H.A. “Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun’a muhalefet” suçu kapsamında, E.P, M.K. ve U.B.K. de “Cumhurbaşkanı’na hakaret”ten ifadesi alınarak adli makamlara sevk edildi.

“Cumhurbaşkanına hakaret” ile “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçlaması bulunan T.K.’nin ise İstanbul’da tedavi görmesi nedeniyle ifadesinin alınamadığı, dosyasının adli makamlara gönderildiği öğrenildi.

 

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