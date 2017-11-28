28/11/2017 08:43


Uyuşturucu satıcılarına yönelik dev operasyon başladı

gözaltı

İnternet üzerinden uyuşturucu satışı gerçekleştirdiği kişilere yönelik 29 ilde başlatılan operasyonda 50 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi

Başta İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya'da başlatılan opesyonda şu ana kadar gözaltına alınanların sayısı 50’ye ulaştı. Gözaltılar devam ediyor.Operasyona Adana’da göreve giderken, kendi kullandığı motosikletle taksiye çarpıp şehit olan polis memuru Arda Can’ın ismi verildi. Operasyonda bir müzik yapım şirketi yetkilisinin de gözaltına alındığı bildiriliyor. 


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