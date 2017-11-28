AKP’li eski başkanın aracına ses bombalı saldırı düzenlendi

AKP eski Şırnak Merkez İlçe Başkanı Cihan Birlik’in aracına düzenlenen ses bombalı saldırıda hayatını kaybeden olmadı. Araçta yalnızca maddi hasar meydana geldi

Patlama sonucunda can kaybı ve yaralanma olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi. Patlama sonrası mahallede kısa süreli panik yaşanırken, olay yerine çok sayıda polis ve olay yeri inceleme ekibi sevk edildi. Polis etrafta güvenlik önlemi alarak, bölgeye kimseyi yaklaştırmadı. Olay yeri inceleme ekipleri, yaptıkları incelemeden sonra aracı çekici ile Şırnak Emniyet Müdürlüğüne götürdü. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.