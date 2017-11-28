Melih Gökçek'in izleri bir bir siliniyor

Ankara Büyükşehir Belediyesinin eski başkanı Melih Gökçek döneminde yapılan ve Kızılay Meydanı'ndaki lale heykeli kaldırıldı

Vatandaşlar, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna'nın talimatıyla kaldırılan heykelin yerine, Ankara'yı temsil eden daha güzel bir eserin yapılmasını istiyor. Heykelin kaldırılışına şahit olan vatandaşlardan bazıları, heykelin kaldırılmasından memnun olduklarını söylerken, kimisi de heykelin yerinin boş kalmaması gerektiğini, yerine daha renkli bir eser yapılması gerektiğini söyledi.