28/11/2017 06:52


Meteorolojiden hortum uyarısı, 28 Kasım havalar nasıl olacak

hortum ve yağış

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, düşen hava sıcaklığıyla beraber bazı illerde yoğun kar yağışı beklendiğini duyururken bazı illerde ise sağanak yağış ve hortum görüleceğini açıkladı

Yurt genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu’nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Amasya, Tokat, Çorum, Giresun, Trabzon, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, gece saatlerinde Afyonkarahisar, Sivas, Tunceli, Bingöl, Çankırı, Çorum ve Isparta’nın yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar, Ege ve Akdeniz kıyı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların; Tunceli ve Bingöl’de kuvvetli (21-50 kg/m2), Antalya, Mersin, Adana’da kuvvetli, yer yer çok kuvvetli (21-75 Kg/m2), Antalya’nın doğusu ve Adana çevrelerinde yer yer şiddetli (75-100 Kg/m2) olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI

İç ve batı kesimlerde 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde değişmeyeceği tahmin ediliyor. Genellikle güney ve güneybatı yönlerden, doğu kesimlerde güneydoğudan hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege ile Akdeniz’de kuvvetlice (30-50 Km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ VE HORTUM BEKLENİYOR

Güney Ege ve Akdeniz kıyı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların; Tunceli ve Bingöl’de kuvvetli (21-50 kg/m2), Antalya, Mersin ve Adana’da kuvvetli, yer yer çok kuvvetli (21-75 Kg/m2), Antalya’nın doğusu ve Adana çevrelerinde yer yer şiddetli (75-100 Kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım, hortum riski) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

SİDDETLİ KAR YAĞIŞI UYARISI

Tunceli ve Bingöl’de görülecek kuvvetli yağışların yükseklerinde yoğun kar şeklinde görüşmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı v.b.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.


bağdat intihar saldırısı
İki terörist kendini patlattı çok sayıda ölü ve yaralı var
hava harekatı
Terör örgütüne ait 41 hedef vuruldu
Cihan Birlik
AKP’li eski başkanın aracına ses bombalı saldırı düzenlendi
altın fiyatları
Çeyrek altın kaç lira oldu 28 Kasım altın fiyatları
lale heykeli
Melih Gökçek'in izleri bir bir siliniyor
İlgili Haberler
Cihan Birlik

AKP’li eski başkanın aracına ses bombalı saldırı düzenlendi

lale heykeli

Melih Gökçek'in izleri bir bir siliniyor

Milli muharip uçağı TF-X

Milli Savunma Bakanından yerli savaş uçağı hakkında açıklama

istanbul yol durumu

İstanbullular dikkat yarın bu yollar kapalı olacak

Son Dakika Haberleri
bağdat intihar saldırısı

İki terörist kendini patlattı çok sayıda ölü ve yaralı var

hava harekatı

Terör örgütüne ait 41 hedef vuruldu

altın fiyatları

Çeyrek altın kaç lira oldu 28 Kasım altın fiyatları

Melbourne

Yeni yıl kutlamalarını kana bulayacaktı son anda yakalandı

 Yazarlarımız
turker erturk

Türkiye Freni Patlamış Kamyon Gibi

Tam tamına iki yıl önce bugün (27 Kasım 2015) köşe yazıma şöyle başlamıştım; “Geçtiğimiz Salı (24 Kasım 2015) günü SU-24 tipi Rus savaş uçağının düşürülmesi; ...

Devam