Meteorolojiden hortum uyarısı, 28 Kasım havalar nasıl olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, düşen hava sıcaklığıyla beraber bazı illerde yoğun kar yağışı beklendiğini duyururken bazı illerde ise sağanak yağış ve hortum görüleceğini açıkladı

Yurt genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu’nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Amasya, Tokat, Çorum, Giresun, Trabzon, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, gece saatlerinde Afyonkarahisar, Sivas, Tunceli, Bingöl, Çankırı, Çorum ve Isparta’nın yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar, Ege ve Akdeniz kıyı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların; Tunceli ve Bingöl’de kuvvetli (21-50 kg/m2), Antalya, Mersin, Adana’da kuvvetli, yer yer çok kuvvetli (21-75 Kg/m2), Antalya’nın doğusu ve Adana çevrelerinde yer yer şiddetli (75-100 Kg/m2) olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI

İç ve batı kesimlerde 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde değişmeyeceği tahmin ediliyor. Genellikle güney ve güneybatı yönlerden, doğu kesimlerde güneydoğudan hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege ile Akdeniz’de kuvvetlice (30-50 Km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ VE HORTUM BEKLENİYOR

Güney Ege ve Akdeniz kıyı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların; Tunceli ve Bingöl’de kuvvetli (21-50 kg/m2), Antalya, Mersin ve Adana’da kuvvetli, yer yer çok kuvvetli (21-75 Kg/m2), Antalya’nın doğusu ve Adana çevrelerinde yer yer şiddetli (75-100 Kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım, hortum riski) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

SİDDETLİ KAR YAĞIŞI UYARISI

Tunceli ve Bingöl’de görülecek kuvvetli yağışların yükseklerinde yoğun kar şeklinde görüşmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı v.b.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.