27/11/2017 19:49


İstanbullular dikkat yarın bu yollar kapalı olacak

istanbul yol durumu

Kupa mücadelesi kapsamında yarın Galatasaray ile Sivas Belediyespor arasında oynanacak maç nedeniyle İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Saat 17.30'dan itibaren güney yan yolda bulunan İspark otopark alanı dolana kadar, TEM kuzey yan yoldan güney yan yola dönüş varyantı araç trafiğine açık olacak. İspark otoparkı dolduktan sonra dönüş varyantı araç trafiğine kapatılacak, alternatif olarak araç sürücüleri TEM kuzey yan yol Okmeydanı dönüşleri-TEM güney yan yol bağlantı yolunu kullanacaklar. Maç başladığında TEM kuzey yan yol araç trafiğine kapatılacak, TEM kuzeye direkt ve TEM kuzeyden güneye bağlayan varyanta akım verilecek. TEM kuzey yan yol araç trafiğine kesildiği zaman, TEM kuzeyden güneye bağlantı varyantı araç trafiğine açılacaktır." ifadeleri yer aldı.  


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