27/11/2017 19:38


Mustafa Tuna Melih Gökçek'in dev projesini kaldıracak mı

Mustafa Tuna

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Ankapark'ın kaldırılıp kaldırılmayacağına yönelik kendisine sorulan soruyu yanıtladı

Tuna, bir gazetecinin yönelttiği "Ankapark kaldırılacak mı" şeklindeki sorusuna, "Hayır efendim, öyle bir şey olabilir mi? Yok öyle bir şey yok." yanıtını verdi. Mustafa Tuna, Ankapark'ın maliyetinin 2 milyar lira olduğu yönündeki açıklamaların hatırlatılması üzerine ise "Gördüğüm kadarıyla iş bittiği zaman KDV'siyle, vesairesiyle o rakamları bulacağını düşünüyorum. Net bir rakam ben de matematik olarak elime alıp çıkarmadım. Ama proje devam ediyor." dedi. 


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