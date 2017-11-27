27/11/2017 16:51


Tunceli'de hareketli saatler terör örgütü ile çatışma çıktı

tunceli operasyon

Tunceli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı özel harekat timleri tarafından başlatılan operasyon o-sonucunda Pülümür vadisinde terör örgütü ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı

Pülümür Vadisi Zağge bölgesinde sabah erken saatlerinde kış üstlenmesi için hazırlık yapan kalabalık bir terörist grubun yerinin teknik cihazlar ile tespit edilmesinden sonra helikopterler ile bölgeye Jandarma Özel Harekat timleri indirildi. Karadan da Pülümür Vadisi içine çok sayıda jandarma timi gönderildikten sonra öğlen saatlerinde yerleri tespit edilen PKK'lı grup ile sıcak temas sağlandı. Etrafları tamamen kuşatılan ve sarp kayalık alanda gizlenen teröristler ile zaman zaman yakın mesafeden şiddetli çatışmaların yaşandığı belirtildi. Operasyon kapsamında çatışmaların yaşandığı bölgeden geçen Tunceli-Erzincan karayolu güvenlik gerekçesiyle trafiği kapatıldı. Bölgede çatışmaların halen devam ettiği ve operasyonun tamamlanmasından sonra karayolunun tekrar trafiğe açılması bekleniyor.

 


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