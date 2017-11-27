Savcı Nuriye Gülmen'in serbest bırakılmasını istiyor

Açlık grevindeyken tutuklanan eğitimci Nuriye Gülmen'in yargılandığı davada savcı dli kontrolle serbest bırakılmasını istedi

İşlerine iade talebiyle 264 gündür açlık grevinde olan akademisyen Nuriye Gülmen’in tutuklu, öğretmen Semih Özakça ile ihraç edilen öğretmen Acun Karadağ’ın tutuksuz yargılandığı davanın 5’inci duruşması bugün görülüyor. Savcı bugünkü duruşmada, Nuriye Gülmen’in kaçma şüphesi olmaması ve delilleri karartma ihtimali olmaması gerekçesi ile adli kontrolle serbest bırakılmasını istedi.

CHP’li Hakverdi, Gülmen ve Özakça davasında tanıklık yaptı

Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, Nuriye Gülmen ve Semih Özakça hakkında açılan davada tanık olarak dinlenildi.

OHAL kapsamında çıkarılan KHK ile kamu görevinden ihraç edilen ve işlerine dönmek amacıyla açlık grevine başlayan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın “silahlı terör örgütüne üye olmak”, “terör örgütü propagandası yapmak” ve “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet” suçlarından yargılandığı davanın 5. celsesi başladı. Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü’ndeki duruşma salonunda görülen davaya hakkında ev hapsi kararı verilen tutuksuz sanık Semih Özakça ile tutuksuz sanık Acun Karadağ katıldı. Tutuklu sanık Nuriye Gülmen ile tedavi gördüğü Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin tutuklu odasından SEGBİS aracılığıyla bağlantı kuruldu. Bağımsız Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka ile bazı CHP’li milletvekilleri de duruşmayı takip ediyor.

Gülmen’in avukatı Murat Yılmaz, CHP Milletvekili Ali Haydar Hakverdi’nin tanık olarak dinlenilmesini talep etti. Mahkeme heyetinin bu talebi kabul etmesi üzerine Hakverdi, tanık kürsüsüne geçti. 15 Temmuz sonrasında çıkan KHK’lar ile çok sayıda kişinin kamudan ihraç edildiğini anlatan Hakverdi, bu süreçte çok sayıda kişinin mağdur olduğunu savundu. Çok sayıda kişinin CHP’ye başvurması üzerine “mağdur komisyonu” oluşturduklarını belirten Hakverdi, “15 Temmuz gecesi bomba atan uçağın pilotunun eşi de bize başvuruyordu, hiçbir şeye bulaşmamış kişiler de başvuruyordu. Nuriye Gülmen ve Acun Karadağ Meclis’e bize geldiler ve dertlerini anlattılar. Kendilerine ‘Komisyona başvurdunuz mu?’ diye sorduğumda, ‘Evet, başvurduk ama bir sonuç alacağımızı düşünmüyoruz’ cevabını verdiler. Ne yapacaklarını sorduğumda ise Yüksel Caddesi’nde oturma eylemi başlatıp kamuoyu oluşturmaya çalışacaklarını söylediler” diye konuştu.

Hakverdi, sanıkların böyle bir ortamda oturma eylemine başladıklarını, oturma eylemi ile kamuoyu oluşturamazlarsa açlık grevine başlayacaklarını söylediklerini aktardı. Gülmen ve Karadağ’a, “Peki, bizden ne istiyorsunuz” diye sorduğunu belirten Hakverdi, “Bana, ‘OHAL var, eylem yapıyoruz, polis bizi gözaltına alır. Siz yanımızda olursanız bize fazla müdahale edilmez’ dediler. Eylemin ilk gününde ben son dakika yetişebildim. Kendimi polislere tanıttım ve Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne gidip süreci takip ettim. İlk günkü eylemde sosyal medyadan paylaşımlar yaptım ‘bunlar suçsuz’ diye. Eylemleri yoğun bir gündeme denk geldiği için pek kamuoyu oluşturamadılar, bu yüzden açlık grevine başladılar diye düşünüyorum. Ben şuna şahidim; ilk günden son güne kadar masum bir şekilde eylemlerini yaptılar. Bugün geldiğimiz nokta son derece üzücü, böyle bir şeye tanıklık yaptığım için utanıyorum” ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA