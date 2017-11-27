27/11/2017 14:15


Kötü haber geldi işçilerin cansız bedenleri bulundu

maden ocağı göçük

Zonguldak'ın Kilimli ilçesindeki maden ocağında meydana gelen göçükte aranan işçilerin cansız bedenine ulaşıldı

Göçük altında kalan işçilerden İsa Çeltik, Cafer Tepebaşı ve Abdülkadir Çebeci'nin göçük altında kalması üzerine diğer işçiler tarafından kurtarma çalışması başlatıldı.Olay yerine gelen TTK tahlisiye ekiplerinin çalışmaları sonucu, işçilerden Abdülkadir Çebeci bulunduğu yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Çalışmaları hızlandıran ekipler, işçiler İsa Çeltik ve Cafer Tepebaşı'nın cansız bedenlerine ulaştı.

Cenazeler ocaktan çıkarıldıkları esnada işçi yakınları sinir krizi geçirdi. Bazı maden işçileri de göz yaşlarına hakim olamadı.Hayatını kaybeden işçilerin cenazeleri, Atatürk Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.TTK Genel Müdür Vekili Kazım Eroğlu, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı ile Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Ahmet Demirci ve yönetim kurulu üyeleri, olay yerine geldi.

 

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