Mustafa Tuna Melih Gökçek'in dinazorlarını yerinden söktürdü

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, bu sefer kentteki dinozorları söktürdü. Tuna, daha önce de Melih Gökçek'in fıskiyeyi kaldırıp, Ankara Kanalı ihalesini iptal etti

Ankaralıların tepkisini toplayan, çok eleştiri alan ve 10 milyon lira harcanan dinozorlar, vinçlerle yerlerinden kaldırıldı. Kavşaklardan alınan dinozorlar depoya konuldu. Dinozorların yerine, çiçek ve ağaç fidanları dikilecek. Ankapark'ın bulunduğu kavşağa 2014 yılında koyulan dinozor maketi, büyük tartışmalara neden olmuştu. Atatürk Orman Çiftliği kavşağına dikilen dinozor heykelinin yaklaşık 10 milyon TL'lik maliyeti de Ankaralıların tepkisini çekmişti. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna'nın talimatıyla dinozor heykeli kaldırıldı. Belediye ekipleri, dinozor maketin büyük bir vinçle kaldırarak, diğer dinozorların olduğu depoya götürdü.