27/11/2017 13:26


Son dakika göçük altında kalan işçiler aranıyor

maden ocağı göçük

Zonguldak’ın Kilimli ilçesindeki kömür ocağında meydana gelen göçük sonucunda 2 işçiyi kurtarma çalışmaları sürüyor

Bugün öğlen sıralarında Kilimli’deki TTK Karadon Taşkömürü İşletme Müessese Müdürlüğü’ne ait kömür ocağında göçük meydana geldi.Göçük altında 3 maden işçisi kaldı. Ocakta bulunan diğer işçilerin müdahalesiyle işçilerden 1’i hemen kurtarıldı. Yaralanan işçi ambulansla Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.İhbar üzerine göçüğün meydana geldiği maden ocağına TTK’nın tahlisiye, AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.Ekipler, göçük altında kalan diğer 2 işçiyi de kurtarmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.


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