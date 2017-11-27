27/11/2017 10:14


Ankara'da terör örgütü şüphelisi 10 kişi gözaltında

gözaltı

Ankara Terörle Mücadele ekipleri tarafından terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 17 şüpheliden 10 kişi gözaltına alındı

Emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK üyelerine yönelik operasyon gerçekleştirdi.Haklarında gözaltı kararı verilen 17 şüpheliden 10'u sabah saatlerinde gözaltına alındı. 

İfadeleri alınmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirilen şüphelilerin örgüte maddi yardım ve yataklık, sosyal medyada örgüt propagandası yapmak suçlarından gözaltına alındıkları öğrenildi.Operasyonların devam ettiği, firari şüphelilerin yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.


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