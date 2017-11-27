27/11/2017 10:11


O illerde yaşayanlar dikkat buzlanma ve don uyarısı yapıldı

buzlanma ve don uyarısı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Malatya, Elazığ, Tunceli, Adıyaman ve Bingöl illeri için buzlanma ve don uyarısında bulundu

Uyarı yapılan illerde gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus beklenirken rüzgarın ise değişik yönlerden hafif esmesi tahmin ediliyor. Bölgenin yüksek kesimlerinde yer yer buzlanma ve don olabileceğinden yaşanabilecek ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarla yetkililerin tedbirli olması uyarısında bulunuldu.


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