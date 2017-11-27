Flaş gelişme Akademisyen Fikret Başkaya gözaltında

77 yaşındaki akademisyen yazar Doç. Dr. Fikret Başkaya bugün gözaltına alındı

Fikret Başkaya'nın gözaltına alındığını Twitter hesabından duyuran CHP Milletvekili Barış Yarkadaş Başkaya ile ilgili dava dosyasında gizlilik kararı olduğu gerekçesiyle bilgi verilmediğini açıkladı. 1940 Denizli doğumlu, Fikret Başkaya eleştirel yazıları ve solcu kimliği ile tanınıyordu.

Konuyla ilgili açıklama yapan CHP’li Yarkadaş “Fikret Başkaya’nın evinde arama yapan polisler, ‘Paradigmanın İflası’ adlı kitap ile evdeki cep telefonunu da tutanakla götürmüşler. Başkaya’nın gözaltına alınmasına sebep olan dosya kapsamında 20 kişi hakkında daha gözaltı kararı olduğu söyleniyor. Dr. Başkaya’yı davet etseydiniz savcılığa gelirdi. Kendisiyle iki gün önce konuşmuştum. Eve polisin geldiğini söylemişti. Sonra şu oldu: Bir polis Başkaya’nın evine geliyor. Başkaya misafirlikte olduğu İçin komşuya not bırakıyor. Başkaya bunun üzerine avukatını arıyor. Avukat, savcılığa gidip bilgi almaya çalışıyor. Bilgi verilmediği için Başkaya üç gündür evinde bekliyordu. Bu sabah ise gözaltına alındı. Fikret Başkaya, ülkemizin onurlu bir aydınıdır. Tüm hayatı çileyle geçmiş, yazdıkları yüzünden hapis yatmış bir bilim insanıdır. İki yıl önce by pass olan ve çok sayıda ilaç kullanan F. Başkaya’nın sağlık durumu gözönüne alınmalıdır.” dedi.

FİKRET BAŞKAYA KİMDİR?

Lise eğitimini İzmir Atatürk Lisesi’nde yaptı. Daha sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi iktisat ve maliye bölümlerini bitirdi. Paris ve Poitiers üniversitelerinde doktora öğrenimini tamamladı. Yurt dışında bulunduğu süre boyunca; azgelişmişlik, emperyalizm ve kapitalizmden sosyalizme geçiş sorunları üzerine birçok araştırma yaptı.

Türkiye’ye döndükten sonra, askerlik sonrası, değişik kuruluşlarda araştırmacı olarak çalıştı. Bir süre Sosyal Hizmetler Akademisi’nde iktisat dersleri verdi. Abant Izzet Baysal Üniversitesi iktisat bölümü öğretim üyesi iken Paradigmanın İflası adlı kitabından ötürü Terörle Mücadele Yasası’na muhalefetten 20 ay hapis cezasına çarptırıldı. Haymana Kapalı Cezaevi’nde cezasını çekti. 2004’te, 1994 yılında Gündem gazetesinde yayımlanan ve makalelerine “Akıntıya Karşı Yazılar” adlı kitabında yer veren Doç. Dr. Fikret Başkaya’nın, “devletin manevi şahsiyetine hakaret ettiği” gerekçesiyle 3 yıl hapsi istendi Ankara 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada Başkaya’nın ‘eleştiri sınırları içinde kaldığı’na hükmedilerek hakkında beraat kararı verildi. 2006 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı, Başkaya’nın ‘Paradigmanın İflası’ adlı kitabına sesli kitap projesinde yer verdi. Fikret Başkaya 2007 yılı itibarıyle Özgür Üniversite’nin başkanlığını yürütüyor ve gönüllü olarak burada ders veriyordu.

Kaynak: Sözcü