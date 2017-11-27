27/11/2017 07:23


Minibüste korkutan sözler 'Canlı bomba olmam için bana iğne yaptılar'

Ercüment Y.

Gaziantep'ten Kahramanmaraş’a giden yolcu minibüsündeki Ercüment Y. isimli öğrenci Canlı bomba’ olması için vücuduna iğne yapıldığını iddia etti. Öğrencinin bu sözleri otobüste panik yarattı

Akşam saatlerinde Sani Konukoğlu Bulvarı’nda meydana gelen olayda Gaziantep’ten Kahramanmaraş’a yolcu taşıyan minibüse binen Sütçü İmam Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü öğrencisi Ercüment Y., ’Canlı bomba’ olması için vücuduna iğne yapılarak hipnoz edildiğini öne sürüp kendisine yardım edilmesini istedi. Bunun üzerine minibüste panik yaşanınca, şoför aracı durdurdu. Korkuya kapılan yolcular, minibüsten tahliye edilirken, Ercüment Y. ise sırt çantasını açıp içerisindeki bilgisayarı göstererek bomba olmadığını söyledi.

İhbarla olay yerine gelen polisler, yolu trafiğe kapatıp Ercüment Y.’nin üstü ile sırt çantasını aradı. Suç unsuruna rastlanılmayan Ercüment Y., gözaltına alındı. Ekipler, öğrencinin bilgisayarına da el koyarken, minibüs yolcularıyla yoluna devam etti ve yol yeniden ulaşıma açıldı. Ercüment Y.’nin terörle bağlantısı araştırılıyor.


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