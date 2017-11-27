27/11/2017 07:05


Yeni hafta yağışla başladı sıcaklıklar aniden düşecek

yağışlı hava

Aralık ayına kısa bir süre kala hava sıcaklıklarında düşüş hissediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bu düşüşün devam edip etmeyeceğini ve bu hafta beklenen hava durumuyla ilgili açıklama yaptı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre bu hafta yurdun batı kesimlerinden giriş yapan yağışlı hava dalgasıyla beraber hava sıcaklıklarında düşüş meydana gelecek. Yağışlardan yurdun hemen hemen tamamı etkilenirken, Türkiye’nin doğu ve yüksek kesimlerinde yağışlar kara dönüşecek.

5 DERECE BİRDEN DÜŞECEK

Gelen soğuk hava dalgası hava sıcaklıklarını da etkileyecek. Bugün İstanbul’da 17 derece dolaylarında seyredecek sıcaklıklar çarşamba gününe kadar 5 derece düşecek. Hafta sonuna doğru yağışlı havanın yurdu terk etmesiyle sıcaklıklar mevsim normallerine dönecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ile Adana, Mersin, Konya, Aksaray, Kırşehir ve Kırıkkale çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden itibaren Kıyı Ege, Batı Akdeniz kıyıları ile Çanakkale ve Edirne çevreleri, Denizli ve Isparta’nın güney kesimleri, Burdur’un doğu ilçeleri, Balıkesir’in batı ilçelerinde kuvvetli, Muğla çevreleri ve Antalya’nın merkez ve doğu ilçelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç bölgelerde yer yer sis ve pus hadisesi meydana geleceği tahmin ediliyor.

 

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