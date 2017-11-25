25/11/2017 20:29


Milli Nanoteknolojik ürünler için çalışmalar başladı

Milli Nanoteknolojik

Türk bilim insanları Milli Nanoteknolojik ürünler üretmek için biraraya geldi. TÜBITAK MAM koordinatörlüğünde ‘‘Nanoteknoloji Kümelenmesi’’ oluşturuldu

TÜBITAK Marmara Araştırma Merkezi’nden (MAM) Nanoteknoloji konusunda değerli çalışmaları bulunan Uzman Araştırmacı Doç. Dr. Nevin Taşaltın'ın koordine ettiği Nanokümelenme, nano ürünler üretmeyi hedefliyor.

Yerlileştirme ve Millileştirme'ye hız vereceğiz

'Nanoteknoloji Kümelenmesi tarafından yapılan açıklamada, ''Türk biliminsanları, ''Ülke olarak, büyümenin gelecek üç yılda minimum yüzde 5,5 olmasını hedefliyoruz.Ayrıca işsizliği de 2019'dan itibaren yüzde 10'un altına düşürmeyi hedefliyoruz.İhracat yapıyoruz ama ihraç ettiğimiz ürünlerin içinde yüzde 70'den fazlası ithalat. Bu bizim büyük bir açmazımız. Buradaki yerlileştirme ve millileştirme çalışmamıza da hız vereceğiz. Üretimimizi, uluslararası rekabet edecek düzeye getirmemiz gerek. Buna önümüzdeki üç yıl içinde yoğunlaşmış olacağız. Yine üç yıllık programda 2020'nin sonunda 195 milyar dolar ihracatı hedefliyoruz. Nanoteknoloji, biyoteknoloji, bilgi iletişim teknoloji ülkemiz için son derece önemli. Ülkemizde 2016 yılında,   Nanoteknolojinin   önemini   bilen,   katma   değeri   artıracak nanoteknolojik ürün üretimine yönelik çalışmalar   yapmayı hedefleyen, 30'u firma olmak üzere 44 kuruluşlu bir Nanoteknoloji Kümelenmesi oluşturuldu, TÜBİTAK koordine ediyor. Nanoteknoloji Kümelenmesi, savunma, havacılık, sağlık, tekstil, yapı malzemeleri, otomotiv   sektörlerinde ülkemizi öne çıkaracak yenilikçi projeler hazırlıyor,gayretle çalışıyor. Nanoteknoloji alanında araştırmacı yetiştirilmesi,araştırma altyapılarının artırılması, Ar-Ge destek ve ticarileştirme programlarının uygulanması için daha cömert destek vermemiz gerekli,bu projelerin başarılı sonuçları bize fark oluşturacak, uluslararası rekabette bizim katma değer sağlayacağımız alanlar'' 'ifadelerine yer verildi.

''NanoTeknolojik Milli Markalar Üretmeliyiz''

Sabah'a konuşan İstanbul Üniversitesi (İÜ) Nanobilim ve Nanomühendislik Yüksek Lisans Program Başkanı Prof Dr.Ayben Kilislioğlu, “Sağlık başta olmak üzere  boya, tekstil, otomotiv ve  enerji   gibi alanlarda üstün özellikli yeni nanoyapıların araştırmaları oldukça değerlidir. Nanoteknoloji alanında milli  markalarımızı üretmemiz çok önemlidir.Dünya’da ve ülkemizde bu alanda yenilikçi çalışmalar yapılmaktadır” dedi.

AYBEN KİLİSLİOĞLU

''Ölümcül Hastalıkları Tedavi Edebiliriz''

Araştırma Üniversitesi olan İstanbul Üniversitesi Kimya Bölümü’nden Yard.Doç.Dr.Selcan Karakuş ise, “Nanoteknoloji   alanında   toplumun her   kademesinde   bilinç   oluşturmalıyız. Araştırmaya destek ile ticarileştirmeye   yoğunlaşmalıyız.Bu nanomyapılar bize ölümcül hastalıkları tedavi etme, tasarruflu araçlar, kirlenmeyen duvarlar, ekonomikyakıtlar ve temiz çevre vaad etmektedir.  Uluslararası rekabetten bahsedeceksek enkısa sürede  kendi  ürünlerimizi üretmeliyiz.Bu alanda uzmanlar yetiştirmeli,   özelmerkezler ve fabrikalar kurmalıyız” diye ifade etti.

SELCAN KARAKUŞ


Milli Nanoteknolojik
Milli Nanoteknolojik ürünler için çalışmalar başladı
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