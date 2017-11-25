25/11/2017 17:14


Kadınlar 'Kadına şiddete karşı' erkeklerle beraber yürüdü

trabzon

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle Trabzon'da bir araya gelen kadınlar yürüyüş düzenledi. Etkinliğe katılan erkekler de pankart taşıyarak kadınlara destek verdi

Atatürk Alanında toplanan grup adına basın açıklamasını okuyan Kadın Erkek Birlikte Sosyal Eşitlik Derneği Başkanı Ayşegül Akyüz, 1981 yılında Latin Amerika Kadın Kurultayı'nın, 25 Kasım tarihini Mirabel Kardeşler anısına "Uluslararası Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü" olarak ilan ettiğini söyledi.

Dünyanın her yerinde kadın ve insan hakları örgütlerinin şiddetin sonlandırılması ve yaşam hakkına saygı göstermesi için birlikte mücadele ettiğini belirten Akyüz, şunları kaydetti:

"Dünya üzerinde yaşayan tüm kadınların ve kız çocuklarının giderek artan şekilde maruz kaldıkları toplumsal cinsel ayrımcılığından beslenen her türlü şiddetin önüne geçmek için kadın sivil toplum kuruluşları ve kamu yöneticileri birlikte çözüm yolları aramalıdır. Ülkemizde gelenek, görenek, töre ve dinsel önermelerin hatalı yorumlanmasından kaynaklı eşitsiz rol ve sorumluluk paylaşımına karşı kadının insan hakları talebi erkek egemen kesimin öfkesini şiddete dönüştürmektedir."

Akyüz, toplumun ayrımcı çatışma kültüründen eşitlikçi uzlaşım kültürüne dönüşmesinin eğitimle mümkün olacağını ifade ederek, Trabzon kadın sivil toplum kuruluşları ve Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi olarak eğitim müfredatının cinsiyet eşitliğini desteklemesi taleplerini yinelediklerini kaydetti.

Programa Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Ahmet Kurt da katıldı.

 

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