25/11/2017 15:27


Cesedi bulunan General ile ilgili flaş gelişme

rus general cesed

Ardahan’da bir inşaat sırasında cesedi bulunan Rus komutan ile ilgili bilgilere ulaşıldı

Kültür ve Turizm Bakanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, Ardahan'da inşaat alanındaki kazıda bulunan Rus Tümgeneral Vasiliy Geyman'ın, Rus ama Polonya asıllı olduğunu söyledi.

Bir takım açılışlar ve ziyaretlerde bulunmak üzere Kars’a gelen Bakan Numan Kurtulmuş, "Geçtiğimiz dönemde Cumhurbaşkanımızın Polonya ziyaretinde de bu konu gündeme geldi. Buradaki yatan kişinin bir Rus komutanı ama Polonya asıllı birisi olduğunu biliyoruz" dedi.

Kurtulmuş, "Polonya’daki aile fertlerinin kimler olduğunu biliyoruz. Bu anlamda bir iade sürecinin yazışmalarını başlattık. Biz bunu Polonyalılara iade etme konusunda kendi tarafımızdan görüşlerimizi, mektuplarımızı, onlardan bize yazışmalar geldi. Sonuçta tabi Rus komutan olduğu için Ruslar’da bunun içerisinde olacak. Polonyalıların talebi onu ait olduğu yere götürüp orada defnetmek. Orada bir mezar, belki bir anıt mezar inşa etmek" diye konuştu.


rus general cesed
Cesedi bulunan General ile ilgili flaş gelişme
insülin
İnsülin kullanımına dikkat hayatınızı tehlikeye atabilirsiniz
grip aşısı
Hamile kadınların grip aşısı yaptırmaları zararlı mı
Lionel Messi
Barcelona Messi'nin sözleşmesini uzattı
Ebru Gündeş
Ebru Gündeş Reza Zarrab ile yaşadığı yalıyı terk etti
İlgili Haberler
muğla deprem

Deprem nedeniyle vatandaş geceyi sokakta geçirdi

köpek balığı

Yarım ton ağırlığındaki köpek balığı görenleri şaşkına çevirdi

eylem hazırlığı

Eylem hazırlığındaki PKK şüphelileri yakalandı

Şırnak haberleri

Kayalıklardan düşen asker yaşam savaşını kaybetti

Son Dakika Haberleri
insülin

İnsülin kullanımına dikkat hayatınızı tehlikeye atabilirsiniz

grip aşısı

Hamile kadınların grip aşısı yaptırmaları zararlı mı

Lionel Messi

Barcelona Messi'nin sözleşmesini uzattı

Ebru Gündeş

Ebru Gündeş Reza Zarrab ile yaşadığı yalıyı terk etti

 Yazarlarımız
necdet sivasli

Yerli o ve Milli Otomobil'e Sivas aşkı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´ın 2011 yılında dile getirdiği “Yerli ve Milli Otomobil” için bazı şehirlerimiz harekete geçti. Bunun öncülüğü yapan Sivas’taki sosyal kuruluşların temsilcileri “Bu ...

Devam