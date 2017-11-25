Yarım ton ağırlığındaki köpek balığı görenleri şaşkına çevirdi

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde 4 metre 80 santimetre uzunluğunda ve 500 kilogram ağırlığındaki köpek balığı vatandaşın ilgisini çekiyor

Bir balıkçı tezgahında sergilenen köpek balığını gören vatandaşlar, şaşkınlıklarını gizleyemezken balığı yakından inceleyerek, cep telefonları ile fotoğraf çekti.Balıkçı Sami Küçük, 45 yıldır balıkçılık yaptığını ilk kez böyle büyük bir köpek balığını tezgahına getirdiğini söyledi.Köpek balığının tezgahında ilgi çektiğini anlatan Küçük, bu kadar ilgiyi kendisinin de beklemediğini belirtti.

İlgiden memnun olduklarını ifade eden Küçük, "Camgöz köpek balığı müşterilerim tarafından özel olarak talep edilen bir balık. Tekirdağ'da yakalandı. Boyu 4 metre 80 santimetre olan köpek balığı 500 kilogram ağırlığında. Sergiledikten sonra kesip kilosunu 15 liradan satacağız." diye konuştu.