25/11/2017 11:02


Eylem hazırlığındaki PKK şüphelileri yakalandı

eylem hazırlığı

İstanbul'da terör örgütü PKK'nın sözde kuruluş yıl dönümünde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 9 kişi gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, PKK terör örgütünün 27 Kasım 1978 tarihindeki sözde kuruluşu nedeniyle bombalı, silahlı, molotofkokteylli eylem gerçekleştirecekleri bilgisi alınan örgüt üyesi kişilere yönelik, Bağcılar, Beyoğlu, Esenyurt, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Sarıyer, Sultanbeyli, Sultangazi ve Ümraniye ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 9 kişi gözaltına alındı. Yakalanan kişilerin ev ve üzerilerinde yapılan aramalarda, 7,65 milimetre çapında tabanca ve bu tabancaya ait çok sayıda fişek, çok sayıda örgütsel içerikli dergi, kitap, doküman ve dijital malzemeler ele geçirildi.

 

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