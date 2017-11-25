25/11/2017 08:33


Kayalıklardan düşen asker yaşam savaşını kaybetti

Şırnak haberleri

Şırnak'ta terör örgütüne yönelik operasyon sırasında kayalıklardan düşerek yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Aykut Kazar, tedavi gördüğü hastanede yaşam savaşını kaybetti

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde katıldığı operasyonda 14 Kasım Salı kayalıklardan düşerek ağır yaralanan Uzman Çavuş Kazar, helikopterle Ankara'ya sevk edildi. Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören Kazar, yaşam mücadelesini kaybetti.Şehit Kazar'ın cenazesi, helikopterle memleketi Konya'nın Akşehir ilçesine getirildi. Şehidin cenazesini taşıyan askeri helikopter, Akşehir Devlet Hastanesi bahçesinde bulunan helikopter pistine indi.

Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, burada Akşehir Kaymakamı Mehmet Türk, Belediye Başkanı Salih Akkaya, şehidin yakınları ve vatandaşlar tarafından karşılandı.Şehidin annesi Semra Kazar, helikopterden indiği sırada fenalık geçirerek yere yığıldı. Kazar'a sağlık ekipleri müdahale etti. Şehidin cenazesi, daha sonra cenaze aracına alınarak Akşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan, şehidin yakınları taziye için eve geldi. Şehidin annesinin evi Türk bayraklarıyla donatıldı.Şehit Aykut Kazar'ın 1999 yılında Gölcük depreminde babasını kaybettiği, kendisinin de enkaz altından çıkarıldığı öğrenildi. Şehidin, bugün öğlen namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verileceği belirtildi.


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