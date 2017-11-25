Bu görüntü tartışma yaratacak, başkentin silüeti değişiyor

Özellikle son yıllarda İstanbul'un fazla yapılaşma nedeniyle silüetinin değişmesi tartışmaya neden olmuştu. Şimdi aynı durum Ankara'da da söz konusu

Habertürk Gazetesi'nin haberine göre inşa edilen dev gökdelenlerle İstanbul’un siluetinin değişmesi sık sık gündeme gelirken, Ankara’nın siluetinin de yeni binalarla değiştiği ortaya çıktı.Yüksek binaların özellikle Çukurambar, Söğütözü bölgesinde yükselmesiyle birlikte, Başkent’in siluetinde gözle görülür bir değişiklik oldu. Ankara’nın merkezi olarak kabul edilen Ulus’tan bakıldığında, Anıtkabir’in gökdelenlerin arasında kaldığı görülüyor.

Ankarada da siluet tartışması yaratacak görüntüBaşkent’in merkezinde yeşil kalmış ender alanlardan biri olan Anıtkabir yerleşkesi, arkasında çok katlı gökdelenlerle objektife yansıdı.Anıtkabir Koruma Amaçlı İmar Planı, Anıtkabir’in yakın çevresini oluşturan Anıttepe, Yücepe, Tandoğan, Beşevler ve Bahçelievler’deki yapıların, anıtın yüksekliğini aşamayacağını öngörüyor. Yüksek yapıların yer aldığı bölge ise bu yasağın dışında kalıyor.