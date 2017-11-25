25/11/2017 08:06


Muğla gece yarısı sallandı

muğlada deprem

AFAD tarafından yapılan bilgilendirmeye göre Muğla'nın Ula ilçesinde saat 00.49’da 5,1 şiddetinde deprem oldu

Yerin 25.44 kilometre derinliğinde olan deprem, Ula’nın yanı sıra, kent merkezi ve çevre ilçelerde de hissedildi. Paniğe neden olan depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı olmadı.Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 5.0 olarak belirledi. Geçtiğimiz akşam da Muğla’nın Ula İlçesi’nde merkez üssü kırsal Arıcılar Mahallesi olan 5.0 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. 

 

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