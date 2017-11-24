Taksim'deki LGBTİ etkinliklerine izin çıkmadı

Taksim'de yarın yapılması planlanan LGBTİ etkinlikleri ve yürüyüşüne izin verilmediği öğrenildi

Beyoğlu Kaymakamlığının internet sitesinde yer alan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Sosyal medya ve açık kaynaklardan, Beyoğlu ilçemizde 25.11.2017 tarihinde yapılacağı duyumu alınan '25 Kasım LGBTİ+' temalı toplantı ve gösteri yürüyüşü ile aynı konu ile ilgili kapalı alan film ve söyleşi etkinliklerine; bahse konu etkinlikler için 2911 ve 2559 sayılı kanunlar çerçevesinde gerekli başvurularda bulunulmadığı, ayrıca bahse konu etkinlikler, Anayasal düzene veya genel ahlâka aykırı olabileceği, kamu düzeni ve güvenliği açısından açık ve yakın tehlike oluşturabileceği için; kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması, başkalarının hak ve hürriyetlerinin korunması ve suç işlenmesinin önlenmesi amaçlarıyla, 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17 ve 28., 2559 Sayılı Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanunun Ek 1 ve 5442 sayılı Kanunun 32/ç maddelerine istinaden Kaymakamlığımızın 24/11/2017 tarih ve 2283 ile 2284 sayılı kararları çerçevesinde müsaade edilmeyecektir."