Kartal bebek kritik saatleri atlattı hayata yeniden merhaba dedi

Tüm Türkiye'nin harekete geçtiği Kartal bebek, aylardır beklediği kalbe kavuştu. Minik kartal, kritik 48 saati atlattı

5 aydır Almanya'da Giessen Üniversite Kliniği'nde yapay kalp makinesinde yeni kalp bekleyen Kartal bebek, geçtiğimiz Pazar gecesi yeni kalbine kavuştu. Ameliyattan sonra ilk 48 saatte herhangi bir komplikasyon oluşmaması ve vücudun yeni kalbi kabul etmesi için beklenmesi gereken süre de bitti. Kartal için kritik 48 saatin geçtiğini duyuran anne Ahu Yıldırım, doktorların Kartal'ı uyandırmaya çalıştığını yavaş yavaş kıpırdanmalar olduğunu söylerken, 1 ay yoğun bakımda kalacaklarını ifade etti.

YAPAY KALBE VEDA

Vatan’da yer alan habere göre; Anne Ahu Yıldırım bu süreçte Kartal'ı hayata bağlayan Berlin Herat isimli Kalp Destek cihazının gönderilmesi sırasında ise duygu dolu anlar yaşadı. Oğlunun bu cihaz sayesinde hayata tutunduğunu belirten Yıldırım, bu cihazın Türkiye'deki çocuklar için de kullanılması gerektiğini söyledi.

Kaynak: Sözcü