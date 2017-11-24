Meslektaşı şehit Aybüke'nin acısını hala yaşıyor

Terör örgütü PKK'nın şehit ettiği Şenay Aybüke Yalçın'ın arkadaşı matematik öğretmeni Tuğçe Topaloğlu, Yalçın'ın acısını hala yaşıyor

Batman'ın Kozluk ilçesinde PKK'lı teröristlerce karne dağıtım töreninden evine döndüğü sırada şehit edilen öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın meslektaşı matematik öğretmeni Tuğçe Topaloğlu, saldırının ardından yaşadığı acıyı unutmak için Kocaeli'nin Darıca ilçesine tayin istedi.

Topaloğlu, şehit meslektaşı Şenay Aybüke Yalçın'ı Öğretmenler Günü'nde anmak için Batman'ın Kozluk ilçesindeki Şehit Şenay Aybüke Yalçın Çok Programlı Lisesi'ne geldi.

PKK'lı teröristlerin saldırısı sırasında Yalçın ile aynı arabada bulunan Topaloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şehit Aybüke'yi arabadaki haliyle hatırlamak istemediğini söyledi.

Saldırıdan sonra şehit Aybüke'nin kucağına yığıldığını anımsatan Topaloğlu, şöyle konuştu:

"Aybüke'nin yokluğunu hala kabullenemedik. Çok zor, onu hep güler yüzüyle hatırlamak istiyorum, arabadaki haliyle değil. Aybüke bizim yakın arkadaşımızdı. Onu sadece bu okulun merdivenlerinden hoplaya zıplaya çıktığını, kahkahalarını hatırlıyorum. O an neler hissettiğim anlatılabilecek gibi değil. Üzerinden 5 ay geçti ama ne bizim acımız geçti ne de onun yokluğuna alışabildik."

Geçen yıl arkadaşının ilk ve son Öğretmenler Günü olduğunu, bu nedenle arkadaşını anmak amacıyla ilçeye geldiğini dile getiren Topaloğlu, "Burada olmak hem çok güzel hem de çok zor. Çocuklarımızla birlikteyiz. En son bu odaya geçen yıl karne gününde birlikte girmiştik, birlikte de çıktık. Şu an onun olmadığını bilerek buraya girmek benim için çok zor." dedi.

Batman'ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran'da Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına yönelik PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda, karne dağıtım töreninin ardından evine giden müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın ağır yaralanmış, kaldırıldığı Kozluk Devlet Hastanesi'nde şehit olmuştu.

Kaynak: AA