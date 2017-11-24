FETÖ'ye ait okullarda görev yapan öğretmenler hakkında flaş karar

Ankara'da FETÖ'ye ait olduğu tespit edilen ve KHK ile kapatılan okullarda çalışan 79 öğretmen hakkında gözaltı kararı alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, kent merkezi ve ilçelerinde FETÖ'ye ait olduğu gerekçesiyle KHK ile kapatılan okullarda görev yapan 79 öğretmen hakkında gözaltı kararı çıkardı. Başsavcılığın talimatıyla harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.