Şehit Necmettin öğretmen için memleketinde tören düzenlendi

Tunceli'de terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ve daha sonra şehit edilen öğretmen Necmettin Yılmaz, öğretmenler günü nedeniyle Gümüşhane'de düzenlenen törende anıldı

Gümüşhane Kültür Merkezi'ndeki programa, şehit öğretmenin babası Hamit, annesi Gülay ve ağabeyi Ahmet Yılmaz, Vali Okay Memiş ve Belediye Başkanı Ercan Çimen ile geldi.Vali Memiş, burada yaptığı konuşmada, öğretmenliğin çok kutsal bir meslek olduğunu söyledi.

Görev aşkıyla çalışırken şehit edilen öğretmenleri hatırlatan Memiş, "Hemşehrimiz Necmettin öğretmenimizi de teröre kurban verdik. Onlar eğitimin hiçbir zaman sönmeyecek meşalesi oldular." dedi.

Daha sonra, öğrenciler tarafından hazırlanan programda, terör örgütü PKK mensuplarınca şehit edilen öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın anısına türküler seslendirildi.

Türkülerin ardından öğrenciler, şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ın fotoğraflarından oluşan slayt gösterisi eşliğinde, Orhan Şaik Gökyay'ın "Bu Vatan Kimin" şiirini seslendirdi.Bu sırada şehit öğretmen Yılmaz'ın ailesi, gözyaşlarına hakim olamadı.

Etkinliğin ardından Vali Memiş, şehit öğretmenin babasına, Türkiye haritasının üzerine Türk bayrağı ve Necmettin öğretmenin resminin işlendiği tablo hediye etti.