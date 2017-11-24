3 yıl önce piyango vurmuştu evinde ölü bulundu

Muğla'nın Milas ilçesinde yaşanan olayda 3 yıl önce Şans Topu adlı piyango çekilişinden 687 bin liralık ikramiye kazanan Hasan Yeşil isimli vatandaş intihar etti

Hasan Yeşil’in cansız bedeni, komşuları ve yakınlarının jandarmaya haber vermesiyle bulundu.Olay yerine gelen jandarma ve sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk muayenede hayatını kaybettiği anlaşılan Yeşil’in yakınları ve komşuları şok geçirdiler.

Hasan Yeşil, 2014 yılında Şans Topu talihlisi olduğu haberleriyle gündeme gelmişti. Muğla'nın yerel sitelerinde yer alan haberlerde SGK emeklisi Hasan Yeşil'in ikramiyenin kendisine çıktığını büfeden öğrendiği bilgileri yer almıştı.