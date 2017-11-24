24/11/2017 15:23


Tütün yasağı protestosuna biber gazlı müdahale çok sayıda gözaltı var

Tütün protestosu

Adıyaman'da tütün yasağını protesto etmek için toplanan gruba polis biber gazıyla müdahale etti

Adıyaman Valiliği tarafından geçen hafta OHAL kapsamında alınan kararla, izinsiz her türlü basın açıklaması 30 gün süreyle yasaklandı. Meclise sevk edilen torba yasa tasarısındaki, makaron veya yaprak sigara kağıdına ticari amaçla sarmalık kıyılmış tütün doldurarak satanlara 3 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası uygulanmasını, protesto etmek amacıyla sabah saatlerinde Ulucami Mahallesi’ndeki Tütüncüler Pazarı önünde protesto etmek isteyen çok sayıda kişi, Atatürk Caddesi üzerinden Adıyaman Valiliği önüne yürümek istedi.

Polisin yasak kararını hatırlatıp dağılmalarını istediği kalabalık, uyarılara rağmen dağılmayınca TOMA’dan basınçlı suyla gruba müdahale edildi. Kısa süreli dağılmanın ardından kalabalık, gruplar halinde yeniden toplandı. Polisin anonslarda uyardığı gruplar, eylemi sürdürünce biber gazıyla müdahale edildi.

YARALILAR VAR

Gruptakilerden bazıları hafif yaralanırken, 101 kişiyi de gözaltına aldı. Yaralananlar, olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, gözaltına alınanlar ise emniyete götürüldü. Olayda çevredeki bazı işyerlerinin camları da kırıldı.


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