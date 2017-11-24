24/11/2017 09:56


Yurt geneli hava durumu 24 Kasım 2017

hava durumu

Meteoroloji tarafından yapılan değerlendirmelere göre ülkenin batı kesimleri hariç hava sıcaklığı mevsim normalleri altında seyredecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, batı kesimlerde artarak mevsim normalleri civarına yükseleceği, diğer yerlerde mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı yer yer çok bulutlu sabah saatlerinde hafif yağmurlu 8

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde doğusu yer yer sisli ve puslu 15

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 19

Adana: Parçalı ve az bulutlu 18

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu 18

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 21

Samsun: Çok bulutlu, yağmurlu, iç kesimleri kar yağışlı 11

Trabzon: Çok bulutlu, yağmurlu, iç kesimleri kar yağışlı 10

Erzurum: Çok bulutlu, gece saatlerinden ititbaren hafif kar yağışlı -4

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 9


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