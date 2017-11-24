Yurt geneli hava durumu 24 Kasım 2017
Meteoroloji tarafından yapılan değerlendirmelere göre ülkenin batı kesimleri hariç hava sıcaklığı mevsim normalleri altında seyredecek
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, batı kesimlerde artarak mevsim normalleri civarına yükseleceği, diğer yerlerde mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı yer yer çok bulutlu sabah saatlerinde hafif yağmurlu 8
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde doğusu yer yer sisli ve puslu 15
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 19
Adana: Parçalı ve az bulutlu 18
Bursa: Parçalı ve çok bulutlu 18
Antalya: Parçalı ve az bulutlu 21
Samsun: Çok bulutlu, yağmurlu, iç kesimleri kar yağışlı 11
Trabzon: Çok bulutlu, yağmurlu, iç kesimleri kar yağışlı 10
Erzurum: Çok bulutlu, gece saatlerinden ititbaren hafif kar yağışlı -4
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 9