Öğrencileri şehit edilen Necmettin öğretmeni unutmadı

Tunceli-Pülümür karayolunda 16 Haziran tarihinde terör örgütü PKK tarafından kaçırılarak şehit edilen öğretmen Necmettin Yılmaz için öğrencileri özel bir köşe hazırladı

Yılmaz’ın şehit edilmesinin ardından adı verilen okula, arkadaşı ve meslektaşı Ali Canpolat atandı. Öğrenciler, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Necmettin öğretmenlerini, düzenledikleri törenle andı.

Necmettin öğretmenin masasına, geçen 24 Kasım’da birlikte çektikleri fotoğraf ve karanfiller bırakan öğrenciler, sınıftaki yazı tahtasına da, "Necmettin öğretmenim, 24 Kasım Öğretmenler Günü’n kutlu olsun" notu yazdı.

Öğretmenler Günü nedeniyle okula giden Siverek Milli Eğitim Şube Müdürü Ahmet Yılmaz, "Öğretmenimizin görev yaptığı ve aynı zamanda isminin yaşatıldığı okuldayız. Öğrencileriyle birlikteyiz. Şehit öğretmenimizi rahmetle anıyoruz" dedi.

Necmettin öğretmeni unutmayacaklarını söyleyen öğrenciler ise, onu her zaman anacaklarını belirtti.