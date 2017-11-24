24/11/2017 09:52


Öğrencileri şehit edilen Necmettin öğretmeni unutmadı

Necmettin Yılmaz

Tunceli-Pülümür karayolunda 16 Haziran tarihinde terör örgütü PKK tarafından kaçırılarak şehit edilen öğretmen Necmettin Yılmaz için öğrencileri özel bir köşe hazırladı

Yılmaz’ın şehit edilmesinin ardından adı verilen okula, arkadaşı ve meslektaşı Ali Canpolat atandı. Öğrenciler, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Necmettin öğretmenlerini, düzenledikleri törenle andı.

Necmettin öğretmenin masasına, geçen 24 Kasım’da birlikte çektikleri fotoğraf ve karanfiller bırakan öğrenciler, sınıftaki yazı tahtasına da, "Necmettin öğretmenim, 24 Kasım Öğretmenler Günü’n kutlu olsun" notu yazdı.

Öğretmenler Günü nedeniyle okula giden Siverek Milli Eğitim Şube Müdürü Ahmet Yılmaz, "Öğretmenimizin görev yaptığı ve aynı zamanda isminin yaşatıldığı okuldayız. Öğrencileriyle birlikteyiz. Şehit öğretmenimizi rahmetle anıyoruz" dedi.

Necmettin öğretmeni unutmayacaklarını söyleyen öğrenciler ise, onu her zaman anacaklarını belirtti.


Galatasaray Aytemiz Alanyaspor
Galatasaray Aytemiz Alanyaspor maçı canlı yayın bilgileri
Feyza Çıpa ve Kutsi
Ünlü çift düğün tarihini açıkladı
Çocuklar Duymasın
Haluk Meltem'i aldatıyor mu, Çocuklar Duymasın'ın yeni bölüm fragmanı
hava durumu
Yurt geneli hava durumu 24 Kasım 2017
Necmettin Yılmaz
Öğrencileri şehit edilen Necmettin öğretmeni unutmadı
İlgili Haberler
hava durumu

Yurt geneli hava durumu 24 Kasım 2017

van hava durumu

Van'da okullar tatil edildi

Şenay Aybüke Yalçın

Aybüke öğretmensiz ilk Öğretmenler Günü buruk geçiyor

Samet Karaköse

Bir öğretmen bir öğrencinin hayatını böyle değiştirdi

Son Dakika Haberleri
Galatasaray Aytemiz Alanyaspor

Galatasaray Aytemiz Alanyaspor maçı canlı yayın bilgileri

Feyza Çıpa ve Kutsi

Ünlü çift düğün tarihini açıkladı

Çocuklar Duymasın

Haluk Meltem'i aldatıyor mu, Çocuklar Duymasın'ın yeni bölüm fragmanı

meral akşener yeni parti

Meral Akşener'den MHP liderini kızdıracak açıklama

 Yazarlarımız
necdet sivasli

PKK’yı Suriye’ye taşıyorlar

Amerika’nın baştan bu yana terör örgütleri PKK/ YPG ile olan ilişkisi son günlerde iyice su yüzüne çıkmaya başladı. Daha önce terör örgütleri ile lan ilişkilerini ...

Devam