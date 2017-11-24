24/11/2017 09:11


Van'da okullar tatil edildi

van hava durumu

Van'ın bazı ilçelerinde etkili olan şiddetli kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün süreyle ara verildi

Van Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, Tuşba, İpekyolu ve Edremit ilçelerinde yoğun kar ve olumsuz hava koşullarının etkili oluyor. Açıklamada, yolların kapalı olması ve karın devam etmesi nedeniyle merkezde bulunan 3 ilçedeki okulların eğitime bugün ara verdiği kaydedildi.Valilik ayrıca hamile ve engelli kamu görevlilerinin de bugün idari izinli sayılacağını duyurdu.


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