Aybüke öğretmensiz ilk Öğretmenler Günü buruk geçiyor

Batman'ın Kozluk ilçesinde geçtiğimiz yıl terör örgütünün saldırısı sonucunda şehit düşen 22 yaşındaki müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın ailesi Öğretmenler Gününü buruk geçiriyor

Şehit öğretmenin babası Sadık Yalçın, yaptığı açıklamada, hep çocuklarının iyi yetişmesi gayreti içinde olduklarını ve olacaklarını, bütün ailelerin de bunu yapması gerektiğini söyledi. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nün ülkeye hayırlı uğurlu olmasını dileyen Yalçın, "Bizim yaşadığımız acıların yaşanmasını istemiyoruz. İnşallah yaşanmaz. Bu millet asil bir millet. Asaletini her zaman göstermiştir, gösteriyor da. Düşkünlere sahip çıkması bunun en iyi örneğidir. 24 Kasım Öğretmenler Günü bütün öğretmenlerimize, şahsım ve rahmetli kızım başta olmak üzere bütün öğretmenlere hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum." diye konuştu.

Öğretmenler Günü'nü Aybüke'siz geçirmenin üzüntüsünü yaşadıklarını vurgulayan Yalçın, şöyle devam etti:

"Keşke çocuğumuz yanımızda olsaydı. Onun o neşeli, hayat dolu sevecenliğine şahit olsaydık. Yapacağı programlara katılma şansımız olsaydı daha iyi olurdu. Şu anda Batman Üniversitesi organizatörlüğünde bir program yapılıyor. Batman İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde de bir anma programı yapılıyor. Konser programı var. Onlara da buradan teşekkür ediyorum. İlgi ve alakalarını hiçbir zaman bizden eksik etmiyorlar, unutmuyorlar. Allah razı olsun hepsinden. 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bizi Ankara'ya davet ettiler. Cumhurbaşkanımız ve Milli Eğitim Bakanımızın düzenlediği bir programa katılacağız. Sağ olsunlar onlar da bizi hiçbir zaman unutmuyor."

Aybüke öğretmenin kendi çocukları olduğunu ancak bütün ülkenin sahip çıktığının altını çizen baba Yalçın, "Çocuk bizim ama Türk milletinin gönlünde yer etmesi, bağırlarına, basması bizlere ayrıca bir gurur ve sevinç veriyor. Üzüntülüyüz ama o yönden de seviniyoruz. Çok sağ olsunlar. Öğretmenlerden son bir isteğimiz, öğrencilere verdikleri eğitimi daha içten yapsınlar, daha sevecen yapsınlar." ifadelerini kullandı.

BİR ANNENİN EN ZOR ANLARI

Anne Zehra Yalçın ise kızı hayattayken geçirdikleri son Öğretmenler Günü'nü gözyaşları içinde güçlükle anlattı.Geçen yılki Öğretmenler Günü'nde rahmetli kızının görev yaptığı Kozluk ilçesine gittiğini ve o gün kızının yanında olduğunu belirten anne Yalçın, "Geçen yıl çok güzel bir program düzenlemişlerdi. Kozluk'ta ilk defa yapılmış öyle bir program, Öğretmenler Günü nedeniyle. Zaten kızım düzenledi. Çok güzeldi, harikaydı." diye konuştu.Bütün öğretmenlerin gününü kutlayan Yalçın, "Allah hepsini esirgesin, onların Öğretmenler Günü kutlu olsun. Allah'ım kimseye böylesini nasip etmez, hiç kimseye göstermez." dedi.Batman'ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran'da Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına yönelik PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda, karne dağıtım töreninin ardından evine giden müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın ağır yaralanmış, kaldırıldığı Kozluk Devlet Hastanesi'nde şehit olmuştu.