Fedakar öğretmen çocuklara oyun parkı kurdu

Çorum'da görev yapan Matematik öğretmeni Hakan Gören, çocukların hem eğlenebilmesi hem de sosyal ilişkilerinin gelişmesi adına anaokullarına düşük maliyetle oyun parkı kurdu.

Gerekli malzemeler okul tarafından temin edilse de genç öğretmen öğrencileri için oyun parkını elleriyle yaptı. Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesinde görev yapan Hakan Gören, kent merkezindeki iki anaokuluna oyun grubu kurulması için hazırladığı projeyle, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği, Deniz Feneri Derneği ve Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce düzenlenen "Anadolu İmam Hatip Liseleri Uygulamalı İyilik Proje Yarışması"na başvurdu.Kabul edilen proje kapsamında okul bahçelerine kurulacak köprü, salıncak ve kaydıraktan oluşan oyun parkı için ihtiyaç duyulan malzemeler, okul idarelerince temin edildikten sonra Gören ile projede yer alacak öğrencilere teslim edildi.

Projeyi uygulamaya geçiren Gören, oyun gruplarının montajını öğrencileriyle gerçekleştirdi.Hafta sonları çalışarak Mimar Sinan ile Ulukavak anaokullarında oyun parkı oluşturan Hakan öğretmen ile öğrencileri, firmalar tarafından 45-50 bin liraya kurulan oyun gruplarını sadece malzeme karşılığı olan 10 bin lira civarında bedelle okullara kazandırdı.

Öğrencilere sosyal sorumluluk bilinci kazandırıldı

Gören, yaptığı açıklamada, hayata geçirdikleri işten büyük mutluluk duyduklarını söyledi.Proje kapsamında bazı hayırseverlerden de destek aldıklarını anlatan Gören, "Kısa sürede projelerimizi tamamladık. Projenin devamının gelmesini, tüm anaokullarındaki öğrencilerin oyun parkına sahip olmasını istiyoruz. Öğrencilerimizle elimizden geleni yapacağız. Birkaç okuldan daha talep geldi." dedi.

Projenin, öğrencilerin sorumluluk bilincinin gelişmesine de katkı sağladığına dikkati çeken Gören, şöyle devam etti:

"Gençlerimizin olgunlaşması için de güzel oldu. Topluma kendilerinden bir şey katmaları, karşılık beklemeden iyilik yapmaları çok önemli. Zaten projede esas amaçlarımızdan biri de buydu. Sadece park imal etmelerine değil, öğrencilerimizin toplum olma bilincini kazanmasına, onların bir şeylerin parçası olmayı, takım halinde çalışmayı öğrenmesine ve okulun yanından geçerken 'Bu parkı da biz yaptık' diyerek gururlanmalarına vesile olduk."