Öğretmenler daha çok kitap okunmasını istiyor

Muş'taki öğretmenler, sosyal medya üzerinden haberleşerek çeşitli mekanlarda ve toplu olarak kitap okuyor. Böylelikle tüm vatandaşların kitap okuması amaçlanıyor

Muş'ta bir grup öğretmen, vatandaşlara okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla 2 yıl önce sosyal medya üzerinden "Nasihat etme örnek ol" sloganıyla bir araya geldi.Öğretmenler, bu kapsamda, önceden belirledikleri zamanlarda otobüs durağı, kaldırım, sokak, kafe, tarihi mekanlar ve vatandaşların yoğun olduğu yerlerde kitap okuyor.Sungu Ortaokulunda görev yapan öğretmenler Ceyda Özşimşek, Göksu Gülez ve Mert Dicle'nin girişimleriyle başlatılan okuma etkinliği, vatandaşların da ilgisini çekiyor.

Öğretmen Özşimşek, kitap okumanın önemine dikkati çekmek için çalışma başlattıklarını söyledi.Etkinliğe ilginin zamanla arttığını belirten Özşimşek, "Okumayı görünür kılmak adına böyle bir etkinlik başlattık. Şimdi 25 kişiyle her hafta belirlediğimiz bir yerde buluşup 2 saat kitap okuyoruz. Sonra herkes okuduğu kitaptan istediği bölümleri alıntılayıp, birbiriyle paylaşıp tartışıyor. Bu sayede öğretmen olarak ulaşamadığımız pek çok insana ulaşmaya başladık." ifadelerini kullandı.

Özşimşek, öğretmen olarak öğrencilere nasihatta bulunduklarını ancak örnek olamadıklarını anlattı.Bu durumu çok büyük eksiklik olarak değerlendiren Özşimşek, "Özellikle öğretmen ve velilere seslenmek istiyorum. Maalesef çocuklarımıza nasihatle bir şeyi anlatamıyoruz. Örnek olmamız onların daha yararına. Lütfen nasihat etmeyi bırakın, örnek olun. Evinizde elinize kitabınızı alın, çocuğunuzun karşısında kitap okuyun. Çocuğa 'Al kitabını oku' demeyin." şeklinde konuştu.

"Eline kitabını alan yanımıza geliyor"

Öğretmenlerden Dicle de etkinlik grubunun yavaş yavaş büyüdüğüne dikkati çekti.Havanın güzel olduğu günlerde sokaklarda buluşup kitap okuduklarını dile getiren Dicle, "Eline kitabını alan gelip yanımıza oturup, kimseye aldırış etmeden 2 saat okuyor." dedi.

Gülez ise okuma etkinliğini il genelinde yaygınlaştırmak istediklerini, vatandaşlardan destek beklediklerini kaydetti.Öğretmen Fatih Kaya, çarşıda etkinliği gerçekleştirirken yanlarına gelip kitap okumak isteyen çocukları, gençleri gördükçe mutlu olduklarını ifade etti.Vatandaşlardan Muhammet Ali Güngör, uygulamayı görünce mutlu olduğunu, kendisinin de buna destek vermek istediğini söyledi.Kitabın insanın ufkunu geliştirdiğine işaret eden Güngör, bu alışkanlığın mutlaka kazanılması gerektiğini belirtti.