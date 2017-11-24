24/11/2017 08:22


Uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon

uyuşturucu operasyonu

İstanbul Üsküdar'da yapılan operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 35 kişi gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı 250 kişilik ekip, Selamiali ve Yavuztürk Mahalleleri başta olmak üzere birçok bölgede eş zamanlı operasyon başlattı.Özel harekat polisleri ve polis helikopterinin de desteğiyle yürütülen çalışmalarda, önceden belirlenen 40 adreste arama yapıldı. Aramalarda, bir miktar uyuşturucu ile silahlar ele geçirildi.Gözaltına alınan 35 kişi ise sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.


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